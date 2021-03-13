«Ливерпуль» нацелился на форварда «Штутгурта»

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«Ливерпуль» заинтересован в трансфере форварда «Штутгарта» Саши Калайджича.

«Красные» ищут замену Дивоку Ориги, который намерен покинуть команду летом. 23-летний Калайджич заинтересовал Юргена Клоппа.

Сам футболист готов сменить клуб на «Ливерпуль», так как поддерживает его еще с детства, сообщает Daily Express.

Нынешний сезон для Калайджича выходит очень результативным. Он забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.

Также «Ливерпулю» приписывают интерес к Килиану Мбаппе.