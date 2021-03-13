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«Ливерпуль» нацелился на форварда «Штутгурта»
Австриец готов сменить клуб
Фото: Sky Sports
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере форварда «Штутгарта» Саши Калайджича.
«Красные» ищут замену Дивоку Ориги, который намерен покинуть команду летом. 23-летний Калайджич заинтересовал Юргена Клоппа.
Сам футболист готов сменить клуб на «Ливерпуль», так как поддерживает его еще с детства, сообщает Daily Express.
Нынешний сезон для Калайджича выходит очень результативным. Он забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.
Также «Ливерпулю» приписывают интерес к Килиану Мбаппе.
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