Новичок «Ливерпуля»: «Я большой, сильный и не боюсь мяча»
«Ливерпуль» не может договориться о новом контракте со своим капитаном
Нынешнее соглашение истекает через год
12:30
Фото: Sky Sports
«Ливерпуль» пока не может продлить контракт со своим капитаном Джорданом Хендерсоном.
Полузащитник отклонил первое предложение о новом соглашении с клубом, сообщает The Atheltic. Прогресса в переговорах пока нет.
Нынешний контракт с игроком рассчитан до конца следующего сезона. «Ливерпуль» опасается, что Джордан может уйти из команды свободным агентом.
Заменить его может один из победителей Евро-2020.
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