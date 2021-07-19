«Ливерпуль» не может договориться о новом контракте со своим капитаном

Нынешнее соглашение истекает через год

Фото: Sky Sports

«Ливерпуль» пока не может продлить контракт со своим капитаном Джорданом Хендерсоном.

Полузащитник отклонил первое предложение о новом соглашении с клубом, сообщает The Atheltic. Прогресса в переговорах пока нет.

Нынешний контракт с игроком рассчитан до конца следующего сезона. «Ливерпуль» опасается, что Джордан может уйти из команды свободным агентом.

Заменить его может один из победителей Евро-2020.