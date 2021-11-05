Салах не отметился результативным действием за «Ливерпуль» впервые с августа
«Ливерпуль» потерял лидера почти на месяц
Бразилец не поможет команде
16:11
Фото? BBC
Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино не сыграет в ближайших матчах.
Главный тренер команды Юрген Клопп сообщил пресс-службе клуба, что игрок выбыл из-за травмы. Он пропустит почти месяц.
Бразилец повредил заднюю поверхность бедра в последнем матче против «Атлетико» (2:0). В ближайших матчах «красным» придется обходится без него.
Фирмино отыграл восемь матчей в нынешнем сезоне, забив четыре мяча и сделав один ассист.
Также травмы получили Кертис Джонс и Джо Гомес, но их восстановление займет менее недели.
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