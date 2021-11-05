«Ливерпуль» потерял лидера почти на месяц

Бразилец не поможет команде

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Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино не сыграет в ближайших матчах.

Главный тренер команды Юрген Клопп сообщил пресс-службе клуба, что игрок выбыл из-за травмы. Он пропустит почти месяц.

Бразилец повредил заднюю поверхность бедра в последнем матче против «Атлетико» (2:0). В ближайших матчах «красным» придется обходится без него.

Фирмино отыграл восемь матчей в нынешнем сезоне, забив четыре мяча и сделав один ассист.

Также травмы получили Кертис Джонс и Джо Гомес, но их восстановление займет менее недели.