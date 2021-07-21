«Ливерпуль» продал форварда сопернику «Динамо»

Англичане понемногу разгружают состав

Тайво Авонийи / фото - Liverpoolfc

«Ливерпуль» объявил о переходе нападающего Тайво Авонийи в немецкий «Унион», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Игрок не провел ни одного матча в футболке «скаузеров», и с 2015 года ежегодно отправлялся в аренды. Минувший сезон нигериец провел как раз-таки в «Унионе», который и наконец выкупил контракт форварда.

«Унион» вскоре сыграет контрольный матч с киевским «Динамо», так что возможно мы сможем увидеть игрока в деле уже в матче киевлян.

Берлинцы заплатили «Ливерпулю» за игрока 7.5 миллионов евро.

Напомним, «Ливерпуль» не может договориться со своим капитаном о новом контракте.