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«Ливерпуль» заинтересован в лидере «Вулверхэмптона»

Траоре может сменить клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:07
«Ливерпуль» заинтересован в лидере «Вулверхэмптона»
Фото: BBC

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре может сменить клуб.

Испанец не против перебраться в новую команду, но переговоры между клубами в тупике. «Вулверхэмптон» запросил 60 миллионов евро за своего игрока.

«Ливерпуль» считает сделку маровероятной. Клуб готов заплатить не более 30 миллионов евро. Контракт испанца с «волками» рассчитан еще на два года.

Другим вариантом для «красных» является Сауль из «Атлетико». Мадирдцы правда также не хотят отпускать игрока задешево.

Андрей Усмонов
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Теги

Ливерпуль Вулверхэмптон

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