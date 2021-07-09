«Ливерпуль» заинтересован в лидере «Вулверхэмптона»

Траоре может сменить клуб

Фото: BBC

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре может сменить клуб.

Испанец не против перебраться в новую команду, но переговоры между клубами в тупике. «Вулверхэмптон» запросил 60 миллионов евро за своего игрока.

«Ливерпуль» считает сделку маровероятной. Клуб готов заплатить не более 30 миллионов евро. Контракт испанца с «волками» рассчитан еще на два года.

Другим вариантом для «красных» является Сауль из «Атлетико». Мадирдцы правда также не хотят отпускать игрока задешево.