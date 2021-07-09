Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии
«Ливерпуль» заинтересован в лидере «Вулверхэмптона»
Траоре может сменить клуб
17:07
Фото: BBC
Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре может сменить клуб.
Испанец не против перебраться в новую команду, но переговоры между клубами в тупике. «Вулверхэмптон» запросил 60 миллионов евро за своего игрока.
«Ливерпуль» считает сделку маровероятной. Клуб готов заплатить не более 30 миллионов евро. Контракт испанца с «волками» рассчитан еще на два года.
Другим вариантом для «красных» является Сауль из «Атлетико». Мадирдцы правда также не хотят отпускать игрока задешево.
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