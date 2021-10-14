Лльоренте призвал болельщиков Атлетико» перестать освистывать Гризманна

Фанаты не могут простить ему поездку в «Барселону»

Макрос Лльоренте / фото - beIN SPORTS

Хавбек мадридского «Атлетико» Маркос Лльоренте прокомментировал для радиостанции Cadena Ser возвращение Антуана Гризманна в стан «матрасников»:

«Думаю, у него сейчас непростой период. Нападающие прежде всего живут голами, и бывают моменты, когда что-то не складывается, забивать становится труднее, а есть противоположные ситуации. Нет сомнений в том, что Антуан – топ-футболист, который очень важен для нашей команды. Рано или поздно он забьёт свои голы и поможет команде. Антуан – спокойный человек, он всегда думает о коллективе. Он трудолюбив, и мы все знаем, какую роль он играет в «Атлетико». Мы всегда готовы помочь ему. Свист болельщиков в его адрес удивляет, потому что нужно понимать, что Антуан – игрок «Атлетико». Этот свист не помогает ни ему, ни команде. Этот свист влияет на каждого из нас».

Француз вернулся в мадридский клуб после двухгодичного вояжа в «Барселону». Форвард так и не смог достичь успеха в каталонской команде и вернулся в Мадрид.

Лльоренте также хорошо знаком со свистом трибун, так как перешел в «Атлетико» из «Реала» – принципиального соперника «матрасников».

Напомним, Гризманн рассказал, что будет дразнить своего испанского партнера по команде после финала Лиги наций.