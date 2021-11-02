«Лилль» и «Севилья» не сумели забить друг другу, отпустив «Зальцбург» в отрыв
Лопетеги: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»
Наставник «Севильи» – о предстоящем поединке с «Лиллем» в Лиге чемпионов
13:12
Хулен Лопетеги / Фото - sevillafc.esГлавный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против французского «Лилля».
Цитирует испанского специалиста официальный сайт UEFA.
«Мы подходим ко всем матчам так, словно это финал, с амбициями и желанием победить, и этот матч не станет исключением».
Матч «Севилья» – «Лилль» состоится 2 ноября. Начало – в 22:00.
Напомним в матче 3-го тура Лиги Европы «Лилль» и «Севилья» сыграли вничью (0:0).
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