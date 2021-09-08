Голкипер сборной Финляндии: «Самые важные матчи для нас еще впереди – с Украиной и Боснией»
Льорис: «Гризманн уже много лет остается на высшем уровне. Это великий игрок для сборной»
Нападающий догнал Платини в списке бомбардиров национальной команды Франции
11:42
Уго Льорис / Фото - AFP
Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями после победы в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:0). Также вратарь прокомментировал дубль нападающего Антуана Гризманна. Слова капитана команды передает пресс-служба UEFA.
Болельщики очень помогли нам выступить лучшим образом. Было видно, что когда мы забили первый, а затем второй гол, уверенность команды возросла.
Дубль Гризманна? Нелегко оставаться на высшем уровне, и Антуан делает это уже много лет. Он входит в тройку лучших бомбардиров за всю историю сборной Франции и скоро проведет 100 матчей за команды. Это великий игрок для сборной, мы все очень за него рады.
Напомним, Гризманн сравнялся с Мишелем Платини по голам за сборную Франции.
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