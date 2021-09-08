Льорис: «Гризманн уже много лет остается на высшем уровне. Это великий игрок для сборной»

Уго Льорис / Фото - AFP

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями после победы в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:0). Также вратарь прокомментировал дубль нападающего Антуана Гризманна. Слова капитана команды передает пресс-служба UEFA.

Дубль Гризманна? Нелегко оставаться на высшем уровне, и Антуан делает это уже много лет. Он входит в тройку лучших бомбардиров за всю историю сборной Франции и скоро проведет 100 матчей за команды. Это великий игрок для сборной, мы все очень за него рады.