Обошлось. Игроку сборной Венгрии стало плохо во время игры с Францией на Евро-2020
Льорис: «Выложились на сто процентов, чтобы добыть ничью с Венгрией»
Голкипер сборной Франции отметил, что команда приехала в Будапешт за другим результатом
Уго Льорис / Фото - AFP
Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался по поводу ничьей в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Венгрии (1:1). Слова опытного стража ворот передает пресс-служба UEFA.
Тренер попросил нас не вешать нос. Мы выложились на сто процентов, чтобы добыть эту ничью. Хотя мы приехали сюда ради другого результата, нам придется его принять.
В таких матчах сложно отыгрываться, когда соперник выходит вперед. Венгры хорошо организованы и отдали сегодня всю душу с помощью поддержки своих болельщиков. Мы разочарованы, хотели взять три очка, но надо сохранять оптимизм.
Напомним, в преддверии матча болельщики прошлись по улицам Будапешта с баннером против акции Black Lives Matter.