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Льорис: «Выложились на сто процентов, чтобы добыть ничью с Венгрией»

Голкипер сборной Франции отметил, что команда приехала в Будапешт за другим результатом
Футбол Евро-2020
21:34
Льорис: «Выложились на сто процентов, чтобы добыть ничью с Венгрией»
Уго Льорис / Фото - AFP

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался по поводу ничьей в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Венгрии (1:1). Слова опытного стража ворот передает пресс-служба UEFA.

Тренер попросил нас не вешать нос. Мы выложились на сто процентов, чтобы добыть эту ничью. Хотя мы приехали сюда ради другого результата, нам придется его принять.

В таких матчах сложно отыгрываться, когда соперник выходит вперед. Венгры хорошо организованы и отдали сегодня всю душу с помощью поддержки своих болельщиков. Мы разочарованы, хотели взять три очка, но надо сохранять оптимизм.

Напомним, в преддверии матча болельщики прошлись по улицам Будапешта с баннером против акции Black Lives Matter.

Сергей Стаднюк
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Теги

Венгрия - Франция Уго Льорис сборная Франции (футбол) сборная Венгрии (футбол)

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