Луческу: «Боюсь тратить на соцсети слишком много времени»

Мистер опасается влияния интернета

Мирча Луческу / фото - dynamo.kiev

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал Blick, почему у него нет аккаунтов в соцсетях.

Как относитесь к тому, что ваши игроки пользуются соцсетями?

«Считаю, это очень хорошо. Не хочу запрещать им это. Очень хорошо, потому что развивает их воображение, знания. Просто им нужно быть осторожными, чтобы не потеряться в этом».

Вас нет в инстаграме.

«У меня нет аккаунтов в соцсетях. Боюсь тратить на это слишком много времени. У меня просто есть смартфон, чтобы позвонить жене».

Сейчас наставник вместе с командой находится на тренировочных сборах и уже сегодня команда проведет контрольный матч против швейцарского «Серветта». На нашем сайте будет доступна видео трансляция этого поединка.

Напомним, Луческу рассказал, когда он планирует уйти на пенсию.