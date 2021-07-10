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Луческу: «Боюсь тратить на соцсети слишком много времени»

Мистер опасается влияния интернета
Футбол Украинская Премьер-лига
15:30
Луческу: «Боюсь тратить на соцсети слишком много времени»
Мирча Луческу / фото - dynamo.kiev

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал Blick, почему у него нет аккаунтов в соцсетях.

Как относитесь к тому, что ваши игроки пользуются соцсетями?

«Считаю, это очень хорошо. Не хочу запрещать им это. Очень хорошо, потому что развивает их воображение, знания. Просто им нужно быть осторожными, чтобы не потеряться в этом».

Вас нет в инстаграме.

«У меня нет аккаунтов в соцсетях. Боюсь тратить на это слишком много времени. У меня просто есть смартфон, чтобы позвонить жене».

Сейчас наставник вместе с командой находится на тренировочных сборах и уже сегодня команда проведет контрольный матч против швейцарского «Серветта». На нашем сайте будет доступна видео трансляция этого поединка.

Напомним, Луческу рассказал, когда он планирует уйти на пенсию.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Мирча Луческу

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