Хавбек «Шахтера»: «Динамо» оборонялось практически весь матч, а нам не хватило деталей для гола»
Луческу дал игрокам «Динамо» выходные до 7 октября
Команда соберется в ближайший четверг
Фото: ФК Динамо
Футболисты и тренеры «Динамо» получили выходные на несколько дней.
Главный тренер команды Мирча Луческу предоставил основной команде перерыв. Он продлится до 7 октября.
В ближайший четверг команда без сборников соберется вновь, чтобы начать подготовку к 11-му туру УПЛ.
Отмечается, что сам Луческу вместе с женой покинули Украину и отправились домой в Румынию.
«Динамо» идет лидером УПЛ, имея три очка преимущества. Небольшой отпуск взял также и «Шахтер».
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