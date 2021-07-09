Луческу еще не принял решение по Кулачу в «Динамо». Он поедет на второй сбор

Форвард продолжат пребывание в лагере команды

Фото: ФК Динамо

Нападающий Владислав Кулач отправится с «Динамо» на второй сбор в Швейцарию.

Форвард все еще находится на просмотре в киевском клубе. Пока о подписании контракта речи не идет.

Сообщается, что Мирча Луческу еще не принял решение относительно Владислава в клубе. Будущее игрока будет решено после второго сбора.

Накануне, «Динамо» заключило контракт с игроком «Колоса» Денисом Антюхом, который также был на просмотре в «Динамо».