Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», может быть он не выиграл «Золотой мяч»

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Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал PlaySport.ro итоги голосования за «Золотой мяч», где награда досталась Лионелю Месси.

Месси часто обвиняли в том, что он не мог сыграть решающей роли для национальной сборной и ничего с ней не выигрывал. Он сделал это сейчас, он забил, отдал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы даже не может подвергнуть сомнению его вклад в клубе. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной «Барселоны», уравновешивая команду с 18-19-летними юнцами вроде Педро.

Переезд Месси в Париж, вероятно, где-то тоже поспособствовал такому результату. Сегодняшний футбол – имиджевый бизнес, приносящий горы денег. Если бы он остался в «Барселоне», может быть, и не получил бы «Золотой мяч».