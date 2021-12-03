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Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», может быть он не выиграл «Золотой мяч»

Тренер считает аргентинец заслужил награду
Футбол В Европе
3 декабря 22:41
Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», может быть он не выиграл «Золотой мяч»
Фото: Marca

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал PlaySport.ro итоги голосования за «Золотой мяч», где награда досталась Лионелю Месси.

«Мне кажется выбор победителя «Золотого мяча» оказался правильным, потому что Месси был определяющим фактором в победе Аргентины на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте только о плотности топовых игроков там из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая. Все они играют в крупных командах Европы.

Месси часто обвиняли в том, что он не мог сыграть решающей роли для национальной сборной и ничего с ней не выигрывал. Он сделал это сейчас, он забил, отдал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы даже не может подвергнуть сомнению его вклад в клубе. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной «Барселоны», уравновешивая команду с 18-19-летними юнцами вроде Педро.

Переезд Месси в Париж, вероятно, где-то тоже поспособствовал такому результату. Сегодняшний футбол – имиджевый бизнес, приносящий горы денег. Если бы он остался в «Барселоне», может быть, и не получил бы «Золотой мяч».


Сообщалось, что Луческу может возглавить сборную Румынии.

Андрей Усмонов
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Лионель Месси Мирча Луческу Золотой мяч

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