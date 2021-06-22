Луческу: «Игроки Украины были слишком расслаблены и несерьезны, австрийцы заслужили победу»

Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат заключительного матча Украины на групповом этапе Евро-2020, в котором «сине-желтые» уступили Австрии 0:1:



Игроки были слишком расслаблены и несерьезны при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всем, что делали. Они заслужили победу.

Для меня сегодняшний матч необъясним. Убежден, что не играл бы так сегодня – в футболе возможно все. Я не о Шевченко, просто о матче.