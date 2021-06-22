Призрак горьких воспоминаний о Евро-2016 витал в воздухе. Украина провела с Австрией свой худший матч за последние несколько лет
Луческу: «Игроки Украины были слишком расслаблены и несерьезны, австрийцы заслужили победу»
Главный тренер «Динамо» высказался о результате последнего матча Украины на групповом этапе Евро-2020
07:39
Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат заключительного матча Украины на групповом этапе Евро-2020, в котором «сине-желтые» уступили Австрии 0:1:
В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что команда вышла на поле уверенной, что может без проблем свести матч вничью.
Игроки были слишком расслаблены и несерьезны при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всем, что делали. Они заслужили победу.
Для меня сегодняшний матч необъясним. Убежден, что не играл бы так сегодня – в футболе возможно все. Я не о Шевченко, просто о матче.
Призрак горьких воспоминаний о Евро-2016 витал в воздухе. Украина провела с Австрией свой худший матч за последние несколько лет.