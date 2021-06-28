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Луческу: «Мне жаль Пирло»

Итальянец начал тренерскую карьеру с очень сложных задач
Футбол В Европе
12:20
Луческу: «Мне жаль Пирло»
Мирча Луческу / фото - FootBoom

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал отставку своего коллеги по цеху Андреа Пирло из «Ювентуса». Слова наставника цитирует Tuttosport.

«Сразу же начать тренировать топ-клуб всегда сложно, и в прошлом другие великие чемпионы, такие как Ван Бастен, Гуллит и Стоичков, также боролись с подобной проблемой… Мне жаль Андреа, ведь он принял нелегкий вызов для своего прогресса.

Ему было бы лучше начать со второй команды, как это делали Гвардиола в «Барселоне» и Зидан в «Реале». Но я советую Пирло не сдаваться. Ему нужно начать все сначала, но, возможно, за границей».

Пирло был главным тренером «Ювентуса» в сезоне 20/21 и выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Италии. Но, так как «синьора» впервые за 10 лет упустила «скудетто» и вылетела на ранней стадии Лиги Чемпионов от аутсайдера «Порту», руководством было принято решение уволить итальянского специалиста и вернуть на пост главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри.

Напомним, Луческу вернулся в расположение «Динамо» и уже провел первую тренировку.

Павел Харченко
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Теги

Мирча Луческу Андреа Пирло Ювентус Динамо Киев

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