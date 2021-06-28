Луческу: «Мне жаль Пирло»

Итальянец начал тренерскую карьеру с очень сложных задач

Мирча Луческу / фото - FootBoom

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал отставку своего коллеги по цеху Андреа Пирло из «Ювентуса». Слова наставника цитирует Tuttosport.

«Сразу же начать тренировать топ-клуб всегда сложно, и в прошлом другие великие чемпионы, такие как Ван Бастен, Гуллит и Стоичков, также боролись с подобной проблемой… Мне жаль Андреа, ведь он принял нелегкий вызов для своего прогресса. Ему было бы лучше начать со второй команды, как это делали Гвардиола в «Барселоне» и Зидан в «Реале». Но я советую Пирло не сдаваться. Ему нужно начать все сначала, но, возможно, за границей».

Пирло был главным тренером «Ювентуса» в сезоне 20/21 и выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Италии. Но, так как «синьора» впервые за 10 лет упустила «скудетто» и вылетела на ранней стадии Лиги Чемпионов от аутсайдера «Порту», руководством было принято решение уволить итальянского специалиста и вернуть на пост главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри.

Напомним, Луческу вернулся в расположение «Динамо» и уже провел первую тренировку.