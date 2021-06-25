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Мистер вернулся. Луческу провел первую тренировку в «Динамо»

Пока Мирча был с Украиной на матчах Евро-2020 в Бухаресте, киевлянами руководил Гусев
Футбол Украинская Премьер-лига
10:42
Мистер вернулся. Луческу провел первую тренировку в «Динамо»
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прибыл в Киев и уже провел первую тренировку с киевлянами, сообщает пресс-служба клуба. Занятие началось на два часа позже из-за аномальной жары.

Отметим, что пока Мистер находился со сборной Украины на матчах Евро-2020 в Бухаресте, Румыния, командой руководил ассистент наставника Олег Гусев. На первый сбор «Динамо» отправится 28 июня, он продлится до 7 июля. Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. В Швейцарии чемпион Украины планирует провести 8 спаррингов.

Напомним, что «Динамо» расторгло соглашение с бразильским форвардом.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев

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