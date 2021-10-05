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Луческу: «Нам было важно не проиграть «Шахтеру»
Тренер – о ничьей в украинском класико
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением румынскому изданию sport.ro о ничьей с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.
«Матч с «Шахтером»? Помимо того, что это было дерби, у нас были еще и свои амбиции. Игра была сбалансированной, нормальной. Мы лучше играли в первом тайме, у нас была сбалансированность, а «горняки» хорошо провели финиш поединка.
Нам было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как команда в последний раз уступила в чемпионате. Это спектакль. Но сейчас чемпионат продолжается, он длинный и борьба будет длиться до самого конца.
У нас очень хорошая команда, молодые и талантливые игроки. Еще впервые в основе вышел бразилец, который сыграл очень хорошо. Я надеюсь, что восстановятся некоторые мои травмированные игроки, те, кто не смог принять участие в матче с «Шахтером».
«Динамо» опережает «Шахтер» в таблице на три очка.
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