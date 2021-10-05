Луческу: «Нам было важно не проиграть «Шахтеру»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением румынскому изданию sport.ro о ничьей с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

Нам было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как команда в последний раз уступила в чемпионате. Это спектакль. Но сейчас чемпионат продолжается, он длинный и борьба будет длиться до самого конца.

У нас очень хорошая команда, молодые и талантливые игроки. Еще впервые в основе вышел бразилец, который сыграл очень хорошо. Я надеюсь, что восстановятся некоторые мои травмированные игроки, те, кто не смог принять участие в матче с «Шахтером».