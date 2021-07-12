Луческу не хотел брать Кулача на второй сбор, но его заставили – источник

Форвард отправился с «Динамо» в Швейцарию

Владислав Кулач / Фото: Twitter

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не хотел брать на второй сбор в Швейцарию форварда Владислава Кулача, сообщает «ТаТоТаке».

По информации ресурса, Кулач поехал с «Динамо» на второй сбор лишь после определенных рекомендаций лиц, которые не называются.

Также источник сообщает, что Кулач скорее всего подпишет контракт с «Динамо», но будет отдан в аренду.

На первом сборе Кулач забил 2 мяча за «Динамо» в товарищеском матче с «Дивонном» (5:0).

В прошлом сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ.