Луческу: «Не только «Барселоне», но и нам нужны очки»

«Динамо» сразится с непростым оппонентом в матче Лиги чемпионов

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о грядущем матче с «Барселоной» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба «бело-синих».

- «Барселоне» необходима победа по итогам первых туров.

– Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только «Барселоне» необходимы очки, нам они тоже нужны.

- Как вы можете прокомментировать состояние дел в «Барселоне»?

– То, что происходит в «Барселоне», – это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду – всегда легче, чем строить заново. Поэтому «Барселоне» сейчас нужно время.

У каталонцев много молодых перспективных игроков, но для прогресса им необходимы командные результаты. Понятно, что команда строится не только из молодых игроков, нужны и опытные исполнители. Думаю, что приход Агуэро, который имеет огромный опыт в международных матчах, даст новый импульс молодым игрокам и поможет им в развитии.

Я согласен с Куманом, что «Барселоне» будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, привлекая молодых игроков. Это было видно в матче с «Баварией». Остается пожелать болельщикам «Барселоны» сохранять терпение в отношении Кумана и результатов команды.

- Сможет ли взять на себя роль лидера Ансуи Фати?

– Не все зависит от него. Ему сложно, потому что в таком большом клубе большое давление со стороны болельщиков, прессы. Он должен выдержать этот прессинг. Но это нелегко.

- Кто мог бы заменить Роналда Кумана у руля команды?

– Куман сейчас переживает самый сложный тренерский период, который может быть в футболе. Период, когда закончился цикл, на место опытных мастерских игроков приходит молодежь, и нужно заново строить команду, терпеть. На данный момент я не вижу другого тренера, который может справляться лучше, чем Куман.



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