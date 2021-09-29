Луческу – о шансах «Динамо» в матче с «Баварией»: «В футболе возможно все»

УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
18:30
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями относительно предстоящего матча Лиги чемпионов, в котором «бело-синим» придется сыграть против мюнхенской «Баварии».
«Сегодня нам надо играть против соперника, который способен свободно покупать игроков за 40, 60, 80 млн евро. Та просто посмотрите, какая у них арена.
Но я уже говорил, что в футболе возможно все».
Напомним, «Бавария», скорее всего, не сможет рассчитывать на вингера Кингсли Комана. Также травмированы хавбек Корентен Толиссо и голкипер Свен Ульрайх.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – 29-го сентября, в 22:00.
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