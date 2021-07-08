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Луческу одобрил трансфер Супряги из-за высокой вероятности покупки форварда

Молодой футболист близок к переезду в Италию
Футбол Украинская Премьер-лига
16:22
Луческу одобрил трансфер Супряги из-за высокой вероятности покупки форварда
Луческу и Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу согласился на трансфер нападающего Владислава Супряги в «Дженоа», об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside». Румынский специалист принял такое решение из-за высокой вероятности покупки форварда киевским клубом.

Это совместный плод усилий агента Пироженко и итальянских посредников между ним и президентом «Дженоа» Прециози. Насколько нам известно, на определенном этапе подключали даже Мигеля Велозу, бывшего игрока «Динамо» и по совместительству зятя президента «Дженоа». Тот навел прямые мосты между владельцами клубов. Итог – официальная оферта.

Итальянцы предлагают €7,5 миллионов. Суркис назвал цифру 10. Несмотря на крайний дефицит в атакующей линии «Динамо», Луческу на трансфер дал добро, поскольку существует высокая вероятность приобретения нового форварда.

Сегодня-завтра стороны примут окончательное совместное решение, тренер «Динамо» попросил руководство клуба определиться до начала второго сбора. Наш прогноз – переход маловероятен.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Дженоа» практически договорились о трансфере Супряги.

Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Супряга Мирча Луческу Динамо Киев Дженоа

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