Луческу одобрил трансфер Супряги из-за высокой вероятности покупки форварда
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу согласился на трансфер нападающего Владислава Супряги в «Дженоа», об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside». Румынский специалист принял такое решение из-за высокой вероятности покупки форварда киевским клубом.
Это совместный плод усилий агента Пироженко и итальянских посредников между ним и президентом «Дженоа» Прециози. Насколько нам известно, на определенном этапе подключали даже Мигеля Велозу, бывшего игрока «Динамо» и по совместительству зятя президента «Дженоа». Тот навел прямые мосты между владельцами клубов. Итог – официальная оферта.
Итальянцы предлагают €7,5 миллионов. Суркис назвал цифру 10. Несмотря на крайний дефицит в атакующей линии «Динамо», Луческу на трансфер дал добро, поскольку существует высокая вероятность приобретения нового форварда.
Сегодня-завтра стороны примут окончательное совместное решение, тренер «Динамо» попросил руководство клуба определиться до начала второго сбора. Наш прогноз – переход маловероятен.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Дженоа» практически договорились о трансфере Супряги.
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