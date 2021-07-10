Луческу еще не принял решение по Кулачу в «Динамо». Он поедет на второй сбор
Луческу: «Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма»
Наставник «Динамо» – о выходе на пенсию
Мирча Луческу / Фото - footboomГлавный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью изданию Blick объяснил, почему на данный момент не думает выходить на пенсию.
Вам вскоре исполнится 76 лет. Думаете о пенсии?
«Нет. Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма. Конечно, здоровье тоже должно сопутствовать. Пока все это есть – буду продолжать работать. Поколения меняются, но футбол остается прежним. Нужно адаптироваться в определенных аспектах – подготовка, анализ результатов. Но главное – матчи и обучение».
Напомним, в июне Луческу продлил контракт с «Динамо».
Комментарии 0