Луческу: «Поздравил после матча тренера «Металлиста 1925». Команда играет зрелищно»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после матча седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:0) заявил, что поздравил наставника соперников Валерия Кривенцова с яркой игрой его команды.

Я поздравил после игры тренера «Металлиста 1925», потому что я смотрел, анализировал игру этой команды – она смотрится, играет зрелищно, хорошо комбинирует, выходит через пас из обороны, используя сильные стороны нападающих, которые быстры, техничны, индивидуально сильны. Они быстро выбегают в контратаки. Это важные факторы, которыми обладает эта команда. В остальном я очень доволен нашей игрой, нашей командой.

Первый тайм был для нас сложным – соперник хорошо оборонялся, не давал нам простора, не давал свободных зон. Мы создали несколько моментов благодаря позиционным атакам, но этого было мало.

В перерыве я сделал кое-какие коррективы, и ребята стали играть по-другому, начали быстрее двигаться, благодаря чему наше преимущество стало ещё большим и воплотилось в два забитых мяча, хотя голов могло быть и больше.

Также я доволен игроками, которые заменили наших травмированных – Беседина, Попова, Буяльского, а также дисквалифицированного Шапаренко. Для этого и есть команда – чтобы были игроки, способные заменить друг друга, поддерживали хороший уровень мотивации и конкуренции.

Буяльский? К сожалению, во время каждого выезда в сборные кто-то травмируется. Он травмировался во время игры в Казахстане на синтетике. Завтра будет первая его тренировка в общей группе, во время которой мы увидим, в каком он состоянии.