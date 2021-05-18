Шевчук: «Динамо» могло обыграть «Зарю» с разгромным счетом»
Луческу предложил румынскому клубу сыграть контрольный матч с «Динамо» на новом стадионе
Владелец «Рапида» рассказал встрече с тренером киевлян
18 мая 12:41
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев
Владелец «Рапида» из Бухареста Виктор Ангелеску рассказал Prosport.ro о своей встрече с главным тренером «Динамо» Мирчей Луческу.
Я поздравил господина Луческу с успешными результатами в прошедшем сезоне. У нас состоялся разговор, и он предложил провести матч с «Динамо» на открытии стадиона в сентябре.
Луческу ранее дважды работал в румынском клубе. Специалист руководил командой в периоды с 1997 по 1998 и 1999 по 2000 годы.
Ранее сообщалось, что наставник «Динамо» станет амбассадором сборной Украины на Евро-2020.
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