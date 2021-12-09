Луческу провел 80-й матч в финальной части ЛЧ с украинскими клубами

Жаль, что он оказался неудачным для «Динамо»

Мирча Луческу / Фото: пресс-служба Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу провел 80-й матч с украинскими клубами в финальной стадии Лиги чемпионов (начиная с группового раунда).

68 матчей Луческу провел с «Шахтером», 12 – с «Динамо». Луческу одержал в этих матчах 25 побед, 40 раз проиграл и 15 раз сыграл вничью.

Отметим также, что всего в Лиге чемпионов (с учетом квалификаций) с украинскими клубами Луческу провел 115 матчей.

Пусть вас не вводит в заблуждение второй тайм «Динамо» против «Бенфики». Португальцы просто бросили играть в футбол.