Магучих: «Отстранение российских спортсменов справедливо. Они ходят на провоенные митинги и спрашивают, в чем проблема»
Луческу: «Российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине»
Мистер считает, что только пропагандисты заслуживают дисквалификации
Фото: Stefan Constantin
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью The Guardian объяснил, почему не считает отстранение всех российских спортсменов правильной мерой:
Я считаю, что тех, кто поддержал вторжение, следует отстранить, потому что спорт не имеет к этому никакого отношения. Спорт – это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войну. Те, кто говорит об этом положительно, являются жертвами пропаганды этого нельзя делать.
Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может содействовать миру. Возможно, это не поможет напрямую, но это может проложить путь к тому, чего мы все хотим.
Также Мистер предложил создать команду на базе «Динамо» и «Шахтера».