Луческу: «Российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине»

Фото: Stefan Constantin

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью The Guardian объяснил, почему не считает отстранение всех российских спортсменов правильной мерой:



Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может содействовать миру. Возможно, это не поможет напрямую, но это может проложить путь к тому, чего мы все хотим.