Луческу: «У «Барселоны» будут трудности не только в этом году, но и в следующем»

Мирча Луческу / фото - footboom.net

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о проблемах «Барселоны».

Румынского специалиста цитирует портал telekomsport.ro.

Они используют игроков 17-18 лет. И это не очень правильно, потому что на таком уровне нужны опытные футболисты. И у «Барсы» из таких игроков остались только Пике и Бускетс в стартовом составе.

«Барселона» ввела много очень талантливых игроков в состав. Посмотрим на них, когда сыграет с ними».