Луческу дал игрокам «Динамо» выходные до 7 октября
Луческу: «У «Барселоны» будут трудности не только в этом году, но и в следующем»
Румынский специалист высказался о смене поколений в каталонском клубе
07:20
Мирча Луческу / фото - footboom.net
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о проблемах «Барселоны».
Румынского специалиста цитирует портал telekomsport.ro.
«В каждой команде такие периоды случаются, когда происходит смена поколений. Создать команду непросто, и у «Барселоны» по-прежнему будут трудности не только в этом году, но и в следующем.
Они используют игроков 17-18 лет. И это не очень правильно, потому что на таком уровне нужны опытные футболисты. И у «Барсы» из таких игроков остались только Пике и Бускетс в стартовом составе.
«Барселона» ввела много очень талантливых игроков в состав. Посмотрим на них, когда сыграет с ними».
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