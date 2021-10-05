Луческу: «Не знаю, на что рассчитывал Месси, переходя в ПСЖ»

Аргентинец всю свою карьеру провел в «Барселоне»

Мирча Луческу и Лионель Месси / фото - Twitter

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал непростой старт Лионеля Месси в ПСЖ:

«Я не знаю, на что он рассчитывал, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, закрепиться там. В «Барселоне» на него играли все, он ходил по полю, потому что не пробегал более восьми километров за матч, но когда у него был мяч в ногах, он мог решить судьбу эпизода. Ему разрешали это делать».

Аргентинец провел пять матчей в составе парижан и забил лишь один гол. В чемпионате Франции Лионель пока что не отмечался, а в последнем матче с «Ренном» (0:2) вместе с Неймаром и Мбаппе они ни разу не ударили в створ ворот.

В прошлом году «Динамо» с Луческу пропускало в Лиге чемпионов от Месси. В нынешнем сезоне киевляне вновь сыграют с «блаугранас», но уже без легендарного нападающего в составе.

Напомним, румынский специалист рассказал, что «Динамо» попало в самую сложную группу в ЛЧ.