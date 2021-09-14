Луческу: «В Лиге чемпионов три команды впереди нас – по опыту и уровню игроков»

Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
21:30
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о предстоящих соперниках команды в Лиге чемпионов.
Вы сказали, что «Динамо» готово сделать шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. То есть вы готовы выйти из этой группы?
«Нет, нет, нет. Я сказал, что мы готовимся сделать шаг вперед. Мы не считаем себя фаворитами группы. Мы хорошо понимаем, что 3 команды впереди нас – по опыту, уровню игроков и ежегодному участию в лиге сильнейших.
Когда я сказал о шаге вперед, то это о том, чтобы игроки более ответственно подходили ко всем моментам, не делали прошлогодних ошибок. Именно тогда мы сможем сделать этот шаг».
Игра с «Бенфикой» состоится 14 сентября
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