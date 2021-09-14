Луческу: «В Лиге чемпионов три команды впереди нас – по опыту и уровню игроков»

Тренер поделился мнением о предстоящих соперниках

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о предстоящих соперниках команды в Лиге чемпионов.

Вы сказали, что «Динамо» готово сделать шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. То есть вы готовы выйти из этой группы?

«Нет, нет, нет. Я сказал, что мы готовимся сделать шаг вперед. Мы не считаем себя фаворитами группы. Мы хорошо понимаем, что 3 команды впереди нас – по опыту, уровню игроков и ежегодному участию в лиге сильнейших. Когда я сказал о шаге вперед, то это о том, чтобы игроки более ответственно подходили ко всем моментам, не делали прошлогодних ошибок. Именно тогда мы сможем сделать этот шаг».

Игра с «Бенфикой» состоится 14 сентября

Онлайн трансляция «Динамо» – «Бенфика».