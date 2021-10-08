Луческу: «Я готов оспорить результат матча с «Баварией»

Тренер считает, что счет не соответствует происходящему на поле

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу считает, что счет в матче ЛЧ против «Баварии» (0:5) не соответствует тому, что происходило на поле. Слова тренера приводит playsport.ro.

Мистер Луческу, вы почувствовали силу немецкого футбола - 0:5 с «Баварией» в Лиге чемпионов?

«Это не так! Я готов оспорить результат матча с «Баварией». Не с точки зрения потенциала игроков, а как способ победить - этот несправедливый счет. При первом голе на моем футболисте был фол, он потерял равновесие, но судья не свистнул. При втором голе мы пропустили, потому что полузащитник, к сожалению, выбрал ускорение с мячом вместо голевой передачи. Естественно, при счете 2:0 мы должны раскрываться, чем пользуется соперник. Но дело в том, что большим командам помогают, и это происходит в Мюнхене не первый раз».

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«То же самое было и при Гвардиоле. Удаление на 2-й минуте, пенальти… Впрочем, у них отличные игроки, у которых незаурядные качества – они быстрые и техничные. Опасность исходит в основном с флангов, где есть Сане и Гнабри. В центре мюнхенцы пользуются именно тем дисбалансом, который создают эти двое на флангах. Однако самый важный человек в «Баварии» и сборной – Киммих. Он раздает пасы на автомате, с процентом успешных передач 98».

«Динамо» идет третьим в таблице Лиги чемпионов.