Хавбек «Днепра-1»: «Стоит задача выхода в еврокубки»
Лучкевич: «У меня в «Днепре-1» открылось второе дыхание»
Хавбек перешел в команду летом
Валерий Лучкевич / Фото: Twitter
Полузащитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич высказался о своем переходе в днепровский клуб. Его слова приводит пресс-служба днепрян.
«Считаю, сейчас у нас очень хорошая команда. Мы как одна сплоченная семья. Все очень хорошо проявляют себя на тренировках. Тренерский штаб поддерживает во всем, подсказывает, рассказывает о структуре игры.
У меня сейчас очень большие амбиции. Хочу как можно большего достичь с «Днепром-1», помогать в каждом матче как могу. У меня как второе дыхание открылось. Плюс я дома, с семьей, смотрю, как сын растет. Он меня вдохновляет вместе с женой».
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