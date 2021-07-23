Лучкевич: «У меня в «Днепре-1» открылось второе дыхание»

Валерий Лучкевич / Фото: Twitter

Полузащитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич высказался о своем переходе в днепровский клуб. Его слова приводит пресс-служба днепрян.

У меня сейчас очень большие амбиции. Хочу как можно большего достичь с «Днепром-1», помогать в каждом матче как могу. У меня как второе дыхание открылось. Плюс я дома, с семьей, смотрю, как сын растет. Он меня вдохновляет вместе с женой».