«Барселона» ни разу не ударила в створ ворот за два матча ЛЧ
Лучше, чем любой игрок «Барсы». Авторитетный портал оценил игру Яремчука в матче ЛЧ
Но если сравнивать с другими игроками лиссабонцев, то все не так радостно
30 сентября 11:15
Педри и Роман Яремчук / фото - SL Benfica
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» сенсационно разгромила «Барселону» (3:0).
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе «орлов», но был заменен на 75 минуте.
Авторитетный портал WhoScored оценил игру нападающего одним из самых низких баллов в команде (6.81). Хуже – только у хавбека Жилберто Жуниора (6.62).
Тем не менее, оценка у украинца больше, чем у любого футболиста каталонского клуба. Самый высокий балл в составе «сине-гранатовых» у Френки Де Йонга (6.49).
Напомним, ранее Яремчука признали лучшим игроком недели в чемпионате Португалии.
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