Лучше, чем любой игрок «Барсы». Авторитетный портал оценил игру Яремчука в матче ЛЧ

Но если сравнивать с другими игроками лиссабонцев, то все не так радостно

Педри и Роман Яремчук / фото - SL Benfica В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» сенсационно разгромила «Барселону» (3:0). Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе «орлов», но был заменен на 75 минуте. Авторитетный портал WhoScored оценил игру нападающего одним из самых низких баллов в команде (6.81). Хуже – только у хавбека Жилберто Жуниора (6.62). Тем не менее, оценка у украинца больше, чем у любого футболиста каталонского клуба. Самый высокий балл в составе «сине-гранатовых» у Френки Де Йонга (6.49). Напомним, ранее Яремчука признали лучшим игроком недели в чемпионате Португалии.

Павел Харченко