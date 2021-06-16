Лучшим игроком первого тура Евро-2020 стал вратарь. И нет, это не Бущан

Голкипер вытащил важнейшие три очка для своей команды

Лукаш Градецки / фото - Twitter

Портал Whoscored назвал лучшего футболиста первого тура группового этапа Евро-2020. Им стал вратарь сборной Финляндии, выступающий за «Байер», Лукаш Градецки.

Вратарь совершил целых 6 сэйвов, чем помог своей сборной одержать победу над Данией, в матче, который запомнят не по футбольным причинам.

В параллельном матче группы В сборная Бельгии крупно разгромила Россию и возглавила таблицу.

Напомним, хавбек датчан Кристиан Эриксен, у которого случился сердечный приступ во время матча, впервые обратился к болельщикам.