Сегодня стартует второй тур группового этапа Евро-2020
Лучшим игроком первого тура Евро-2020 стал вратарь. И нет, это не Бущан
Голкипер вытащил важнейшие три очка для своей команды
Лукаш Градецки / фото - Twitter
Портал Whoscored назвал лучшего футболиста первого тура группового этапа Евро-2020. Им стал вратарь сборной Финляндии, выступающий за «Байер», Лукаш Градецки.
Вратарь совершил целых 6 сэйвов, чем помог своей сборной одержать победу над Данией, в матче, который запомнят не по футбольным причинам.
В параллельном матче группы В сборная Бельгии крупно разгромила Россию и возглавила таблицу.
Напомним, хавбек датчан Кристиан Эриксен, у которого случился сердечный приступ во время матча, впервые обратился к болельщикам.
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