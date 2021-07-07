Караваев: «Не сказал бы, что нам было легко с «Агробизнесом»
Лучший бомбардир минувшего сезона в Первой лиге не сменит клуб
Об этом сообщил сам футболист
7 июля 23:12
Руслан Черненко / Фото - ФК Агробизнес
Полузащитник «Агробизнеса» Руслан Черненко подвел итоги сезона и рассказал о своем будущем. Футболист с 15 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром Первой лиги.
Сезон получился насыщенный и интересный. Мы очень хорошо выступили в Кубке Украины, хорошо играли в чемпионате, но где-то провалили концовку чемпионата.
Планы на будущее? Я остаюсь в «Агробизнесе».
Напомним, по итогам сезона в УПЛ вышли «Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925».
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