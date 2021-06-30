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Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ: «Моя цель – подписать контракт с «Динамо»

Кулач находится на просмотре в киевском клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
11:59
Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ: «Моя цель – подписать контракт с «Динамо»
Владислав Кулач / Фото: UA-Football

Украинский нападающий Владислав Кулач рассказал о сборах с киевским «Динамо». Его слова приводит пресс-служба киевлян.

– Ребята меня приняли тепло, я со всеми был знаком и раньше, в том числе, и лично, поэтому все отлично. Приехали на сбор, чтобы работать, мне очень приятно, что я нахожусь в таком коллективе, ведь «Динамо» – большой клуб с богатой историей. Команда – чемпион страны, поэтому горд находиться в ее рядах. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы быть частью этого коллектива.

– Вы носите форму с 27-м номером, вы сами его выбирали?

– Нет, этот номер мне выдали временно, а дальше посмотрим, что и как. Моя цель – по итогам сбора подписать контракт с «Динамо». Находиться в этой команде, в коллективе – дорогого стоит, поэтому, думаю, каждый футболист хочет оказаться в этом клубе. Я буду делать все возможное, чтобы показать, на что я способен, и помочь «Динамо».

Конечно, в команде большая конкуренция, в «Динамо» все футболисты очень хорошего уровня, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы завоевать место в этом коллективе. Я к этому готов, стремлюсь и уверен, что именно в «Динамо» можно расти с каждым днем.

– Можно ли сказать, что вы уже переросли уровень полтавской «Ворсклы»?

– Не могу сказать, что перерос, поскольку «Ворскла» – также очень хорошая команда. Просто наступает момент, когда нужно что-то менять. «Динамо» – совсем другая команда, амбиций здесь больше, поскольку каждый год киевляне ставят задачу выигрывать чемпионат и Кубок страны, и все турниры, в которых принимают участие. Для меня это новый вызов, ведь я не каждый день борюсь за первое место.

– Возможность сыграть в Лиге чемпионов для вас – дополнительная причина закрепиться в «Динамо»?

– Конечно. Эмоции от игры в таком турнире невозможно передать словами. Я такого никогда не чувствовал, надеюсь, у меня будет такая возможность.

– Насколько быстро вы освоили требования Мирчи Луческу в тренировочном процессе?

– В каждой команде тренер распределяет нагрузку по-разному. У каждого свои тренировки и подготовка. Конечно, здесь я ощутил, что много внимания уделяется физической подготовке. Нужно втягиваться, ведь после отпуска я такой работы не делал. В первые дни, конечно, будет тяжело, но я к этому готов – я знал, в какой клуб еду на сборы.


Напомним, Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне.

Петр Приходько
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