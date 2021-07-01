Луис Энрике похвалил сборную Украины

Испанец готовится встретить нашу команду в финале?

Луис Энрике / фото - Football-espana

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил выступление украинской национальной команды на этом чемпионате Европы. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«Я в своё время хорошо отзывался об Украине и её тренере. И посмотрите, где она сейчас — среди восьми команд, претендующих на победу на чемпионате Европы».

После драматической победы над шведами Украину ждет более серьезно испытание – матч со сборной Англии в 1/4 Евро-2020. Консервативная и закрытая команда Гарета Саутгейта пока что не пропустила ни одного мяча на этом турнире, так что подопечным Андрея Шевченко придется здорово попотеть

Игра состоится в Риме уже в эту субботу в 22:00.

Напомним, UEFA аннулировал билеты британских болельщиков на матч Англия – Украина.