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Луис Энрике похвалил сборную Украины

Испанец готовится встретить нашу команду в финале?
Футбол Евро-2020
1 июля 22:40
Луис Энрике похвалил сборную Украины
Луис Энрике / фото - Football-espana

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил выступление украинской национальной команды на этом чемпионате Европы. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«Я в своё время хорошо отзывался об Украине и её тренере. И посмотрите, где она сейчас — среди восьми команд, претендующих на победу на чемпионате Европы».

После драматической победы над шведами Украину ждет более серьезно испытание – матч со сборной Англии в 1/4 Евро-2020. Консервативная и закрытая команда Гарета Саутгейта пока что не пропустила ни одного мяча на этом турнире, так что подопечным Андрея Шевченко придется здорово попотеть

Игра состоится в Риме уже в эту субботу в 22:00.

Напомним, UEFA аннулировал билеты британских болельщиков на матч Англия – Украина.

Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Луис Энрике

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