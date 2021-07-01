Зубков вернется в общую группу сборной Украины перед матчем с Англией
Луис Энрике похвалил сборную Украины
Испанец готовится встретить нашу команду в финале?
Луис Энрике / фото - Football-espana
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил выступление украинской национальной команды на этом чемпионате Европы. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.
«Я в своё время хорошо отзывался об Украине и её тренере. И посмотрите, где она сейчас — среди восьми команд, претендующих на победу на чемпионате Европы».
После драматической победы над шведами Украину ждет более серьезно испытание – матч со сборной Англии в 1/4 Евро-2020. Консервативная и закрытая команда Гарета Саутгейта пока что не пропустила ни одного мяча на этом турнире, так что подопечным Андрея Шевченко придется здорово попотеть
Игра состоится в Риме уже в эту субботу в 22:00.
Напомним, UEFA аннулировал билеты британских болельщиков на матч Англия – Украина.