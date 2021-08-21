Луизао все же покинет «Ворсклу». Хавбек вернется в бразилию

Ранее в клубе опровергли, что продадут игрока в Польшу за скромную сумму

Луизао / Фото - ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Луизао не входит в планы главного тренера Юрия Максимова. 23-летний игрок близок к уходу из клуба.

Сообщается, что хавбек вернется в Бразилию. На родине в его услугах заинтересована «Байя».

Клубы уже согласовали аренду Луизао. Соглашение будет содержать пункт о праве выкупа футболиста.

Ранее в «Ворскле» заявили, что полузащитник не попадает в заявку на матчи в связи с травмой. Также полтавчане опровергли трансфер в польский «Радомяк» за 50 тыс долларов.