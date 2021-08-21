Тренер «Металлиста 1925»: «С «Ворсклой» принимались не те решения – нападающего нет»
Луизао все же покинет «Ворсклу». Хавбек вернется в бразилию
Ранее в клубе опровергли, что продадут игрока в Польшу за скромную сумму
Луизао / Фото - ФК Ворскла
Полузащитник «Ворсклы» Луизао не входит в планы главного тренера Юрия Максимова. 23-летний игрок близок к уходу из клуба.
Сообщается, что хавбек вернется в Бразилию. На родине в его услугах заинтересована «Байя».
Клубы уже согласовали аренду Луизао. Соглашение будет содержать пункт о праве выкупа футболиста.
Ранее в «Ворскле» заявили, что полузащитник не попадает в заявку на матчи в связи с травмой. Также полтавчане опровергли трансфер в польский «Радомяк» за 50 тыс долларов.
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