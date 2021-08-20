Тренер «Металлиста 1925»: «С оптимизмом смотрим на игру с «Ворсклой»
В «Ворскле» опровергли, что отдадут легионера в Польшу за скромную сумму
Стало известно, почему бразилец перестал попадать в состав
Луизао / Фото - ФК Ворскла
Полузащитник Луизао не покинул «Ворсклу». Об этом сообщает телеканал «Футбол».
Так, в клубе не подтвердили, что контракт с бразильцем был расторгнут. Ранее появилась информация о том, что игрок перейдет в польский «Радомяк» за 50 тыс долларов.
Отсутствие Луизао в заявке на последние несколько игр объясняется травмой. Однако в клубе не отрицают наличие контактов по поводу продажи футболиста.
Ранее «Ворскла» переиграла «Металлист 1925» в матче пятого тура УПЛ (2:0).
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