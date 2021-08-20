В «Ворскле» опровергли, что отдадут легионера в Польшу за скромную сумму

Стало известно, почему бразилец перестал попадать в состав

Луизао / Фото - ФК Ворскла

Полузащитник Луизао не покинул «Ворсклу». Об этом сообщает телеканал «Футбол».

Так, в клубе не подтвердили, что контракт с бразильцем был расторгнут. Ранее появилась информация о том, что игрок перейдет в польский «Радомяк» за 50 тыс долларов.

Отсутствие Луизао в заявке на последние несколько игр объясняется травмой. Однако в клубе не отрицают наличие контактов по поводу продажи футболиста.

Ранее «Ворскла» переиграла «Металлист 1925» в матче пятого тура УПЛ (2:0).