Тренер Бельгии: «Думаю, Де Брюйне будет готов к первому матчу Евро-2020»
Лукаку: «Бельгии нужно уметь побеждать и некрасиво»
Форвард готов добывать победы любой ценой
Ромелу Лукаку / фото - Goal
Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал HLN об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы:
«Мне кажется, что мы более подготовлены, чем 3 года назад. Я считаю, что нам нужно уметь побеждать и некрасиво. Да, мы способны хорошо играть и контратаковать. Главное - это победа. Остальные меня действительно мало волнует.
Каждые выходные в Италии я играю против 5-4-1 или 5-3-2. Если мы берем три балла, то не кричим об этом. Если нам придется драться, то, поверьте, мы так и поступим. Бельгия должна всем все доказать на этом Евро».
На Евро-2020 Бельгии предстоит сразиться на групповом этапе с Данией, Финляндией и Россией.
Напомним, ранее Лукаку включил себя в топ-5 нападающих мира.
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