Лукаку: «Бельгии нужно уметь побеждать и некрасиво»

Ромелу Лукаку / фото - Goal

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал HLN об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы:

Каждые выходные в Италии я играю против 5-4-1 или 5-3-2. Если мы берем три балла, то не кричим об этом. Если нам придется драться, то, поверьте, мы так и поступим. Бельгия должна всем все доказать на этом Евро».