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Лукаку: «Бельгии нужно уметь побеждать и некрасиво»

Форвард готов добывать победы любой ценой
Евро Сборные
13:39
Лукаку: «Бельгии нужно уметь побеждать и некрасиво»
Ромелу Лукаку / фото - Goal

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал HLN об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы:

«Мне кажется, что мы более подготовлены, чем 3 года назад. Я считаю, что нам нужно уметь побеждать и некрасиво. Да, мы способны хорошо играть и контратаковать. Главное - это победа. Остальные меня действительно мало волнует.

Каждые выходные в Италии я играю против 5-4-1 или 5-3-2. Если мы берем три балла, то не кричим об этом. Если нам придется драться, то, поверьте, мы так и поступим. Бельгия должна всем все доказать на этом Евро».

На Евро-2020 Бельгии предстоит сразиться на групповом этапе с Данией, Финляндией и Россией.

Напомним, ранее Лукаку включил себя в топ-5 нападающих мира.

Павел Харченко
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Ромелу Лукаку сборная Бельгии (футбол)

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