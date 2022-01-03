Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лукаку хочет перейти в «Тоттенхэм» для воссоединения с Конте

Наставник тренировал бельгийского форварда в «Интере»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:35
Лукаку хочет перейти в «Тоттенхэм» для воссоединения с Конте
Лукаку и Конте / Фото: ВВС

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку недоволен своим положением в лондонском клубе. По информации La Gazzetta dello Sport, бельгийский форвард намерен перейти в «Тоттенхэм».

Все из-за желания воссоединиться с бывшим тренером Антонио Конте, который сейчас возглавляет «шпор». В прошлом сезоне Конте и Лукаку работали вместе в «Интере».

Напомним, Лукаку не было в заявке на матч «Челси» и «Ливерпуля» (2:2) из-за недавнего публичного недовольства форварда касаемо количества игрового времени в составе «синих».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ромелу Лукаку Челси Антонио Конте Тоттенхэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Легенда «Ливерпуля» уже не верит в свою команду, считая, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
Легенда «Ливерпуля» уже не верит в свою команду, считая, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:01
Тухель – о конфликте с Лукаку: «Он останется в «Челси», мы всегда защищаем наших футболистов»
Тухель – о конфликте с Лукаку: «Он останется в «Челси», мы всегда защищаем наших футболистов»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:37
Тухель – о ничьей с «Ливерпулем»: «Все было на грани»
Тухель – о ничьей с «Ливерпулем»: «Все было на грани»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 января 22:19
Тренер «Ливерпуля» – о 2:2 с «Челси»: «У нас не бывает скучных матчей»
Тренер «Ливерпуля» – о 2:2 с «Челси»: «У нас не бывает скучных матчей»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 января 21:41
Чемпионат Англии. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Чемпионат Англии. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 января 20:25
«Манчестер Сити» уже празднует чемпионство? «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки
«Манчестер Сити» уже празднует чемпионство? «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 января 20:23

Новости: Футбол

Миколенко: «Очень жду своего дебюта за «Эвертон»
Миколенко: «Очень жду своего дебюта за «Эвертон»
Премьер-Лига (Англия)
11:36
Месси: «Мне бы хотелось поиграть в США»
Месси: «Мне бы хотелось поиграть в США»
Лига 1 (Франция)
10:58
«Для Миколенко трансфер – идеален». Экс-президент клуба УПЛ оценил переход украинца в «Эвертон»
«Для Миколенко трансфер – идеален». Экс-президент клуба УПЛ оценил переход украинца в «Эвертон»
Премьер-Лига (Англия)
10:49
Почеттино: «Надеемся, что Мбаппе останется в ПСЖ на долгое время»
Почеттино: «Надеемся, что Мбаппе останется в ПСЖ на долгое время»
Лига 1 (Франция)
10:43
Палкин: «Нынешней УПЛ пока далеко до чемпионата образца 2012-2013 годов»
Палкин: «Нынешней УПЛ пока далеко до чемпионата образца 2012-2013 годов»
Украинская Премьер-лига
10:17
Григорчук назвал одну из главных целей «Черноморца»
Григорчук назвал одну из главных целей «Черноморца»
Украинская Премьер-лига
09:59
Лукаку хочет перейти в «Тоттенхэм» для воссоединения с Конте
Лукаку хочет перейти в «Тоттенхэм» для воссоединения с Конте
Премьер-Лига (Англия)
08:35
Почеттино назвал ключевую идею в игре ПСЖ
Почеттино назвал ключевую идею в игре ПСЖ
Лига 1 (Франция)
08:20
Легенда «Ливерпуля» уже не верит в свою команду, считая, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
Легенда «Ливерпуля» уже не верит в свою команду, считая, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
08:01
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости