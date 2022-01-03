Лукаку хочет перейти в «Тоттенхэм» для воссоединения с Конте

Наставник тренировал бельгийского форварда в «Интере»

Лукаку и Конте / Фото: ВВС

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку недоволен своим положением в лондонском клубе. По информации La Gazzetta dello Sport, бельгийский форвард намерен перейти в «Тоттенхэм».

Все из-за желания воссоединиться с бывшим тренером Антонио Конте, который сейчас возглавляет «шпор». В прошлом сезоне Конте и Лукаку работали вместе в «Интере».

Напомним, Лукаку не было в заявке на матч «Челси» и «Ливерпуля» (2:2) из-за недавнего публичного недовольства форварда касаемо количества игрового времени в составе «синих».