Тухель – о конфликте с Лукаку: «Он останется в «Челси», мы всегда защищаем наших футболистов»
Лукаку хочет перейти в «Тоттенхэм» для воссоединения с Конте
Наставник тренировал бельгийского форварда в «Интере»
08:35
Лукаку и Конте / Фото: ВВС
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку недоволен своим положением в лондонском клубе. По информации La Gazzetta dello Sport, бельгийский форвард намерен перейти в «Тоттенхэм».
Все из-за желания воссоединиться с бывшим тренером Антонио Конте, который сейчас возглавляет «шпор». В прошлом сезоне Конте и Лукаку работали вместе в «Интере».
Напомним, Лукаку не было в заявке на матч «Челси» и «Ливерпуля» (2:2) из-за недавнего публичного недовольства форварда касаемо количества игрового времени в составе «синих».
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