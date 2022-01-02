«Челси» потерял защитника до конца сезона
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Бельгиец дал скандальное интервью
18:29
Ромелу Лукаку / фото - The Guardian
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не был включен в заявку команды на матч 21-го тура Ла Лиги против «Ливерпуля».
Бельгиец ранее дал интервью, в котором раскритиковал схему, которой пользуется тренер «синих» Томас Тухель и заявил, что жалеет об уходе из «Интера».
Тренер отреагировал на это сказав, что такие вопросы стоит решать за закрытыми дверьми.
Here’s how we’ll line up today! @ParimatchGlobal | #CheLiv pic.twitter.com/kykD7JnV0B— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 2, 2022
Также форвард сказал, что «Реал», «Барселона» и «Бавария» являются лучшими клубами мира.
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