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Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»

Бельгиец дал скандальное интервью
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:29
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Ромелу Лукаку / фото - The Guardian

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не был включен в заявку команды на матч 21-го тура Ла Лиги против «Ливерпуля».

Бельгиец ранее дал интервью, в котором раскритиковал схему, которой пользуется тренер «синих» Томас Тухель и заявил, что жалеет об уходе из «Интера».

Тренер отреагировал на это сказав, что такие вопросы стоит решать за закрытыми дверьми.

Также форвард сказал, что «Реал», «Барселона» и «Бавария» являются лучшими клубами мира.

Павел Харченко
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Теги

Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель

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