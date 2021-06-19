Лукаку рассказал, почему будет болеть против России в следующем матче

Дело даже не в турнирном положении

Ромелу Лукаку / фото - Eurosport

Форвард миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, почему он надеется на победу сборной Дании в матче с россиянами:

«Я уважаю игроков. Они спасли моего друга, и то, что они сделали сегодня вечером, было впечатляющим. Они заслуживали большего. Теперь я надеюсь, что они смогут победить Россию, а мы сделаем все возможное, чтобы победить Финляндию».

Бельгия уже решила вопрос по выходу из группы, обыграв сборные России и Дании.

Напомним, хавбек бельгийцев Кевин Де Брюйне рассказал о последствии травмы, полученной в финале ЛЧ.