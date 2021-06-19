Эриксен: «Буду поддерживать Данию против России»
Лукаку рассказал, почему будет болеть против России в следующем матче
Дело даже не в турнирном положении
Ромелу Лукаку / фото - Eurosport
Форвард миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, почему он надеется на победу сборной Дании в матче с россиянами:
«Я уважаю игроков. Они спасли моего друга, и то, что они сделали сегодня вечером, было впечатляющим. Они заслуживали большего.
Теперь я надеюсь, что они смогут победить Россию, а мы сделаем все возможное, чтобы победить Финляндию».
Бельгия уже решила вопрос по выходу из группы, обыграв сборные России и Дании.
Напомним, хавбек бельгийцев Кевин Де Брюйне рассказал о последствии травмы, полученной в финале ЛЧ.
Комментарии 1