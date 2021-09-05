Лукаку: «В МЮ я был в глубокой яме»

Ромелу Лукаку / Фото: Twitter

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, почему выбрал лондонский клуб для продолжения карьеры. Его слова приводит Sky Sports.

Если они зовут меня, то как я откажу? Серьезность намерений «Челси» я понял лишь после третьего предложения. Сначала они давали 100 млн евро, потом 105 млн, а затем сумма дошла до 110 млн. Тогда я понял, что все очень серьезно.

В «Манчестер Юнайтед» я был в глубокой яме. Так что я не хотел действовать у «Интера» за спиной.

Так что после тренировки я зашел в кабинет к Индзаги. Я не хотел разрушать атмосферу, потому что головой уже был далеко от Милана.

Поэтому я попросил его: «Пожалуйста, договоритесь с «Челси».