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Лукаку: «В МЮ я был в глубокой яме»
Форвард рассказал, почему выбрал «Челси»
5 сентября 14:59
Ромелу Лукаку / Фото: Twitter
Форвард «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, почему выбрал лондонский клуб для продолжения карьеры. Его слова приводит Sky Sports.
«Я был готов уйти из «Интера» только ради «Челси». Детям нравятся «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». А «Челси» – это мой клуб, все знают, сколько он для меня значит.
Если они зовут меня, то как я откажу? Серьезность намерений «Челси» я понял лишь после третьего предложения. Сначала они давали 100 млн евро, потом 105 млн, а затем сумма дошла до 110 млн. Тогда я понял, что все очень серьезно.
В «Манчестер Юнайтед» я был в глубокой яме. Так что я не хотел действовать у «Интера» за спиной.
Так что после тренировки я зашел в кабинет к Индзаги. Я не хотел разрушать атмосферу, потому что головой уже был далеко от Милана.
Поэтому я попросил его: «Пожалуйста, договоритесь с «Челси».
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