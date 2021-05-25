Лукас Тэйлор: «Об интересе «Шахтера» узнал через СМИ»

Защитник ведет переговоры с «Днепром-1»

Фото: shakhtar.com

Защитник «Днепра-1» Лукас Тэйлор дал комментарий относительно своего будущего.

Недавно в СМИ появилась новость, что тобой интересуется «Шахтер». Порадовался, что топ-клуб к тебе проявляет интерес?

«Да, я рад новости том, что «Шахтер» проявил ко мне интерес, хотя это всего лишь слухи. Но это говорит о том, что мою работу признают. Хотя все, что мне известно об интересе «Шахтера» к моей персоне, я узнал через СМИ и прессу. Пока что со стороны «горняков» контактов со мной не было».

Кстати, сколько у тебя действует контракт с «Днепром-1»? Собираешься остаться в «Днепре-1» на следующий сезон?

«Мой контракт с «Днепром-1» рассчитан до 30 июня. Мы ведем с клубом переговоры о новом контракте, но на данный момент у нас еще нет соглашения».

Сообщалось, что контракт бразильцу предложил российский клуб.