Лунин сыграл за «Реал» в контрольном матче
Лунин был капитаном «Реала» в последнем матче
Мадридцы сыграли вничью с «Райо»
13:10
Фото: Real Madrid
«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в контрольном матче.
Отыграл матч голкипер Андрей Лунин. Неизвестно, сколько украинец провел на поле минут. Встреча прошла за закрытыми дверьми и СМИ до игры не допустили.
Впрочем, известно, что на второй тайм Лунин вышел на поле с капитанской повязкой.
Это вторая игра украинца в контрольном матче за «Реал».
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