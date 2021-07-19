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Лунин был капитаном «Реала» в последнем матче

Мадридцы сыграли вничью с «Райо»
Футбол Примерa (Испания)
13:10
Лунин был капитаном «Реала» в последнем матче
Фото: Real Madrid

«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в контрольном матче.

Отыграл матч голкипер Андрей Лунин. Неизвестно, сколько украинец провел на поле минут. Встреча прошла за закрытыми дверьми и СМИ до игры не допустили.

Впрочем, известно, что на второй тайм Лунин вышел на поле с капитанской повязкой.

Это вторая игра украинца в контрольном матче за «Реал».

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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