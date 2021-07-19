Лунин был капитаном «Реала» в последнем матче

Мадридцы сыграли вничью с «Райо»

Фото: Real Madrid

«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в контрольном матче.

Отыграл матч голкипер Андрей Лунин. Неизвестно, сколько украинец провел на поле минут. Встреча прошла за закрытыми дверьми и СМИ до игры не допустили.

Впрочем, известно, что на второй тайм Лунин вышел на поле с капитанской повязкой.

Это вторая игра украинца в контрольном матче за «Реал».