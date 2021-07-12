Лунин вышел в основе в матче «Реала»

Голкипер не смог сохранить свои ворота на замке

Андрей Лунин / фото - Real Mardid

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в основном составе мадридского «Реала» на товарищеский матч с «Фуэнлабрадой», сообщает официальный сайт клуба.

Сам Андрей на своей странице в Instagram прокомментировал свое выступление в контрольном матче:



«Первая игра предсезонки с отличными эмоциями».

Матч проходил за закрытыми дверьми, поэтому неизвестно, отыграл ли украинец всю встречу, или был заменен во втором тайме.

«Сливочные» обыграли своего соперника со счетом 3:1. Голами отметились Мартин Эдегор, Мариано Диас и Виктор Чуст.



Конечно, когда из отпуска после чемпионата Европы вернется Тибо Куртуа, то Лунин закономерно уступит место в рамке одному из лучших голкиперов мира, но, как сообщали СМИ, украинец еще получит шансы от Карло Анчелотти в матчах Примеры и Лиги Чемпионов.