Лунин хочет остаться и все доказать в «Реале»

Украинца не пугают временные трудности

Андрей Лунин / фото - Eurosport

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не собирается покидать «Реал» и хочет остаться и ждать своего шанса, сообщает издание AS.

Футболист не желает покидать столичный клуб. Он считает, что для его карьеры полезно продолжать выступать в такой команде, как «Реал», и набираться опыта у мастодонта вратарской позиции Тибо Куртуа. Игрок в Мадриде счастлив.

Но сдвинуть бельгийского кипера с места – задача не из легких. В минувшем сезоне Тибо пропустил только один матча – игру против «Алькояно», где как раз таки Лунин и вышел на поле. Противостояние с командой из третьего дивизиона – единственным матч украинца в рамке «королевского клуба» за всю кампанию.

В остальных матчах бельгийский вратарь выходил в старте, и своими действиями на поле неоднократно спасал важные для «сливочных» очки. Куртуа – один из лучших игроков «Реала» сезона 20/21, поэтому бороться с ним Андрею будет непросто.

В клубе пока не определились с судьбой Лунина в будущем сезоне, но продавать игрока не планируют, так как считают, что в будущем Андрей займет место в рамке «Реала».

Напомним, Лунина хотел арендовать «Кадис».