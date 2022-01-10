Лунин может продолжить карьеру в «Аяксе»

Украинский голкипер «Реала» отправится в очередное арендное путешествие

Андрей Лунин / фото - Реал

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал амстердамский «Аякс», сообщает портал Fichajes.net.

По информации источника, нидерландцы в настоящий момент активно замену для Андре Онаны, который уже подписал предварительный контракт с «Интером» и покинет клуб по завершению сезона. На место первого номера, помимо Лунина, «Аякс» рассматривает также Влаходимоса из «Бенфики».

Вероятнее всего, «Реал» не захочет продавать Лунина, так как все еще видит в украинце огромный потенциал в будущем. По этой причине – «Аякс» попытается арендовать игрока на один или два сезона.

Напомним, Анчелотти оценил Лунина в первом матче сезона для украинца за «Реал».