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«Были ошибки при игре ногами». Анчелотти оценил Лунина в первом матче сезона для украинца

Вратарь провел 90 минут против «Алькояно»
Футбол Украинские легионеры
10:13
«Были ошибки при игре ногами». Анчелотти оценил Лунина в первом матче сезона для украинца
Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре украинского вратаря Андрея Лунина в матче с «Алькояно» (3:1) в 1/16 финала Кубка Испании. Специалиста цитирует Marca.

«Лунин очень хорошо сыграл на линии, уверенно. Были некоторые ошибки при игре ногами, но мне нравится вратарь, который остается на линии. Игру ногами можем улучшить.

Конечно, он может стать лучше, если будет играть. Это совершенно нормально. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, как и не говорил, что Куртуа сыграет во всех матчах Ла Лиги».

Ранее стала известна оценка Лунина в матче с «Алькояно».

Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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