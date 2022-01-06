«Были ошибки при игре ногами». Анчелотти оценил Лунина в первом матче сезона для украинца

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре украинского вратаря Андрея Лунина в матче с «Алькояно» (3:1) в 1/16 финала Кубка Испании. Специалиста цитирует Marca.

Конечно, он может стать лучше, если будет играть. Это совершенно нормально. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, как и не говорил, что Куртуа сыграет во всех матчах Ла Лиги».