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Лунин может вернуться в «Овьедо»

Вратарь не против вновь играть в Сегунде
Футбол Примерa (Испания)
20:28
Лунин может вернуться в «Овьедо»
Фото: AS

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может оказаться в Сегунде.

Мадридский клуб изучает возможность для аренды украинца. Пока на Андрея рассчитывают, но к концу сборов ситуация может поменяться.

Одним из вариантов является «Овьедо» из Сегунды, сообщает rtpa. Лунин уже выступал там в прошлом году, проведя вторую часть сезона.

На данный момент Андрей находится в расположении «Реала» и даже успел отыграть контрольный матч.

В Лунине заинтересованы несколько клубов Ла Лиги.

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Овьедо

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