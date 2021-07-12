Лунин может вернуться в «Овьедо»

Вратарь не против вновь играть в Сегунде

Фото: AS

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может оказаться в Сегунде.

Мадридский клуб изучает возможность для аренды украинца. Пока на Андрея рассчитывают, но к концу сборов ситуация может поменяться.

Одним из вариантов является «Овьедо» из Сегунды, сообщает rtpa. Лунин уже выступал там в прошлом году, проведя вторую часть сезона.

На данный момент Андрей находится в расположении «Реала» и даже успел отыграть контрольный матч.

В Лунине заинтересованы несколько клубов Ла Лиги.