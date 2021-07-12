Лунин вышел в основе в матче «Реала»
Лунин может вернуться в «Овьедо»
Вратарь не против вновь играть в Сегунде
20:28
Фото: AS
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может оказаться в Сегунде.
Мадридский клуб изучает возможность для аренды украинца. Пока на Андрея рассчитывают, но к концу сборов ситуация может поменяться.
Одним из вариантов является «Овьедо» из Сегунды, сообщает rtpa. Лунин уже выступал там в прошлом году, проведя вторую часть сезона.
На данный момент Андрей находится в расположении «Реала» и даже успел отыграть контрольный матч.
В Лунине заинтересованы несколько клубов Ла Лиги.
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